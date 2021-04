Cultura Cartaz do single da Anitta ‘Girl From Rio’ viraliza e ganha versões com famosos

A estratégia de divulgação de Anitta para seu novo single Girl From Rio, com lançamento marcado para esta quinta-feira, 29, às 19h, está navegando na web de vento em popa, como um dos assuntos mais comentados dos últimos dias. No dia 23, ela divulgou a capa da canção, feita em novembro na gravação do videoclipe, no Piscinão de Ramos, área de lazer no subúrbio do Rio de Janeiro.

A imagem destaca a origem da artista. A foto, que mostra Annita sobre uma cadeira de plástico em frente a um ônibus urbano, com o letreiro Girl From Rio, viralizou nas redes sociais com montagens de todo tipo.

No Instagram, até as 10h30 desta quinta-feira, 29, a hashtag Girl From Rio já tinha mais de 21 milhões de publicações. Os famosos também entraram na brincadeira: Gretchen, Elba Ramalho, Teresa Cristina, Leandra Leal, Tico Santa Cruz, entre outros famosos, fizeram suas versões do cartaz. No d elba, por exemplo, o letreiro do ônibus trazia a frase “Girl From Paraíba”.