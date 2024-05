Carlinhos Maia é criticado por silêncio sobre ajuda às vítimas no RS: ‘Vocês devem cobrar o governo’

O influenciador digital Carlinhos Maia usou suas redes sociais para rebater as críticas que está recebendo por não divulgar doações as vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul.

Em seu Instagram, ele repudiou as cobranças e alegou que a ajuda deveria vir do governo, visto que é dever das autoridades ajudar a população atingida. O influenciador está realizando o reality show Rancho Maia desde sexta-feira, 3, mas alegou que assim que a edição acabar, irá ajudar a população gaúcha.

“Para mim e para as 500 famílias diretas que estão trabalhando em tudo isso aqui o reality show é trabalho. Então entendam de uma vez por todas que vocês devem cobrar ao governo! A gente faz o que a gente quer fazer, porque a gente tem humanidade”.

“Eu vou parar para ficar sofrendo por algo? Eu prefiro estar fazendo meu trabalho e poder ter dinheiro para ajudar”, finalizou.

Após a declaração, internautas estão criticando a atitude de Carlinhos Maia. “Deixando de seguir! Quem não ajuda o povo não merece ter a influência que tem”, escreveu um seguidor. “O RS te despreza assim como você nos desprezou”, alfinetou outro.