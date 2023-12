Cantor Zé Neto sofre grave acidente em rodovia de Minas Gerais e é hospitalizado

Acidente ocorreu na BR-153, em Minas Gerais – Foto: Polícia Rodoviária Federal / Divulgação

O cantor sertanejo Zé Neto, a dupla com Cristiano, sofreu um grave acidente de carro na noite desta terça-feira (5), na rodovia BR-153, na região da cidade de Fronteira, em Minas Gerais, onde ele tem uma propriedade.

Segundo a assessoria do cantor, ele voltava de seu rancho e, após batida, o veículo conduzido por ele capotou. O comunicado diz ainda que ele teve ferimentos na região do tórax e foi hospitalizado na cidade paulista de São José do Rio Preto.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Durante a madrugada, as informações divulgadas davam conta de que o sertanejo chegou a quebrar três costelas no acidente, mas que não corre risco de morte.

*Notícia em atualização.