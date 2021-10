Camila Cabello e banda britânica Bastille são atrações confirmadas no Rock in Rio

Além do Coldplay, também se apresentam no Rock in Rio no dia 10 de setembro a cantora Camila Cabello e a banda Bastille. As atrações, que estarão pela primeira vez no Palco Mundo, performam no mesmo dia do também confirmado CeeLo Green, que fará um tributo a James Brown, o pai da soul music, no Palco Sunset.

Declaradamente apaixonada pelo Brasil e com uma forte conexão com os fãs brasileiros, essa será a primeira vez de Camila Cabello na Cidade do Rock. A cantora e compositora cubana, que iniciou sua carreira musical na girlband Fifth Harmony, formada no reality show The X Factor, em 2012, já esteve no Brasil algumas vezes: com as companheiras de banda e, em 2018, na turnê Never Be The Same Tour, que promoveu seu primeiro álbum solo, Camila.

A artista, que acaba de protagonizar o filme Cinderela, disponível na Amazon Prime Video, deve entregar uma performance repleta de hits como Havana, Señorita, Never Be The Same, além da recém lançada Dont Go Yet. A cantora coleciona números importantes no Spotify com duas músicas que ultrapassaram a marca de um bilhão de reproduções (Señorita e Havana), além de possuir mais de 35 milhões de ouvintes mensais.

Em paralelo aos trabalhos com o Fifth Harmony, Camila deu seus primeiros passos como artista solo quando lançou as colaborações I Know What You Did Last Summer, uma parceria com Shawn Mendes, e Bad Things, com Machine Gun Kelly, que chegou a alcançar a quarta posição nas paradas da Billboard Hot 100 nos Estados Unidos. No final de 2016, Camila começou a focar somente em sua carreira solo e lançou inúmeras canções como Hey Ma, em colaboração com J Balvin e Pitbull, além de seu primeiro single Crying in the Club.

O álbum de estreia, intitulado Camila, foi lançado em 2018 e logo alcançou o topo das paradas da Billboard 200, garantindo a primeira posição do ranking. O disco também conquistou o certificado de platina pela Recording Industry Association of America (RIAA). O single Havana foi destaque nos Estados Unidos, onde alcançou a primeira posição do cobiçado ranking da Billboard Hot 100. A canção Never Be the Same, também alcançou o top 10 em diversos outros países. A segunda colaboração da artista com Shawn Mendes, com quem ela tem um relacionamento de dois anos, chama-se Señorita e tornou-se seu segundo single a alcançar a primeira posição da Billboard. O seu segundo álbum de estúdio, Romance, foi lançado em 2019 e alcançou a terceira posição na Billboard 200.

Em pouco tempo de carreira, Camila Cabello já soma bilhões de streams em plataformas de música, além de ter recebido diversos prêmios importantes como o Billboard Music Awards, Grammy Latino e American Music Awards, e ter sido indicada três vezes ao Grammy Awards.

Já a banda inglesa de pop rock Bastille estreia na edição brasileira do Rock in Rio após uma passagem pelo festival de Lisboa, em 2018. Os britânicos devem trazer para o Palco Mundo seus principais singles como Pompeii, Happier, Good Grief e Of The Night. Liderado pelo vocalista Dan Smith, o Bastille conquistou o primeiro lugar no UK Albums Chart já em seu álbum de estreia, Bad Blood, além de ter vencido o prêmio de Artista Britânico Revelação do Brit Awards de 2014.

A banda foi formada em 2010 a partir de um projeto solo do vocalista Dan Smith, que se expandiu para incluir o tecladista Kyle Simmons, o baixista e guitarrista Will Farquarson e o baterista Chris “Woody” Wood. Depois de um single de estreia independente e um EP auto-lançado, a banda assinou com a Virgin Records, lançando em 2013 seu primeiro álbum de estúdio, Bad Blood, top 11 do Billboard 200. O disco incluiu o maior single da banda Pompeii, que alcançou a segunda posição na UK Singles Chart e o quinto lugar no Billboard Hot 100. A banda foi a grande vencedora do prêmio Artista Britânico Revelação do Brit Awards de 2014, além de ter conquistado uma indicação ao Grammy no mesmo ano.

Recentemente, em uma colaboração com o DJ Marshmello, a banda lançou o single Happier, que já ultrapassou a marca de mais de 1,5 bilhões de reproduções no Spotify, além de ter conquistado a segunda posição do Billboard Hot 100.