Britney Spears afirma que todas as suas joias foram roubadas

Britney Spears denunciou que todas as suas joias foram roubadas. Por meio de um vídeo, publicado em suas redes sociais, a cantora mostrou as gavetas de seus porta-joias quase que completamente vazias. Na legenda, ela lamentou o sumiço das peças, mas não revelou quem seria o responsável pelo caso: “Vocês podem ver que todas as minhas joias foram realmente roubadas. É difícil comprar novas agora, porque tenho medo que elas sumam. Então, vou comprar as falsas e baratas, mas vai ser difícil”.

Ela ainda revelou que alguns dos objetos eram únicos e tinham valor sentimental. “Algumas das peças foram feitas originalmente para mim. A minha corrente de bebê, que eu usava desde que tinha quatro anos, sumiu”, completou ela.

As únicas peças que restaram em sua coleção foram um broche religioso e um colar. No vídeo, ela ainda fala: “não tem mais nada, aqui só tem uma Nossa Senhora, estou com medo, tudo desapareceu. Todas as minhas joias sumiram”.