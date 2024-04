Ator de ‘Succession’ esculacha trabalho de Joaquin Phoenix em ‘Napoleão’: ‘terrível’

Se Brian Cox tem algo em comum com Logan Roy, seu personagem na premiada série Succession, é a honestidade brutal. Segundo o jornal britânico Evening Standard, o ator escocês não economizou palavras ao criticar o trabalho de Joaquin Phoenix em Napoleão, durante o evento HistFest, em Londres. “Terrível. É terrível. Uma atuação verdadeiramente terrível de Joaquin Phoenix. É realmente espantosa”, frisou Cox.

O ator continuou: “Não sei o que ele estava pensando. Acho que é totalmente culpa dele e não acho que o diretor Ridley Scott tenha o ajudado. Eu teria feito o papel muito melhor do que Joaquin Phoenix, isso eu garanto”, declarou o astro de Succession.

O HistFest é um evento que celebra a intersecção entre artes, acadêmicos e história. Cox foi convidado como palestrante para promover seu papel na peça teatral Long Day’s Journey into Night, em cartaz na capital inglesa.

No painel, ele também falou sobre a fuga da precisão histórica em grandes produções hollywoodianas e citou Coração Valente (1995), filme estrelado por Mel Gibson que conta com o próprio Cox no elenco.

“É um monte de bobagem. Mel Gibson foi maravilhoso, mas tem muitas mentiras no roteiro”, avaliou.

– Cinebiografia de Napoleão Bonaparte estrelada por Joaquin Phoenix e dirigida por Ridley Scott, Napoleão está disponível para streaming no Apple TV+ e na Claro TV+.