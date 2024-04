As principais estreias do streaming no mês de abril

O mês de abril está repleto de produções, entre filmes e séries, que chegam às plataformas de streaming. Há opções para todos os públicos. Entre os destaques do Amazon Prime Video está o longa “Música”, que terá a cultura brasileira em evidência na história de amor de um músico que vive em Nova Jersey.

Entre as principais estreias do streaming também estão o filme infantil “Pica-Pau: Acampamento de Férias” e a história por trás da entrevista do príncipe Andrew que chocou o mundo. Confira as sinopses dos destaques que chegam às plataformas neste mês.

Música

4 de abril

O filme “Música”, estrelado e dirigido por Rudy Mancuso e Camila Mendes, é baseado na vida do diretor e sua ligação com a cultura brasileira. Assim como Camila, Rudy é filho de mãe Brasileira e sabe falar português fluente.

Música mostra uma história de amor e amadurecimento de um artista (Rudy) aspirante a músico que tem sinestesia – condição neurológica em que as sensações se cruzam fazendo com que o olfato, visão e audição sejam interpretados juntos. Essa é a história de um artista que vive cercado pela música e que precisa lidar com um futuro incerto enquanto equilibra amor, família e cultura brasileira em Newark, Nova Jersey.

Onde assistir: Amazon Prime Video

A Grande Entrevista

5 de abril

Inspirado em uma história real, “A Grande Entrevista” remonta os bastidores da infame participação do príncipe Andrew no jornal Newsnight da BBC e da entrevista que chocou o mundo. Das tensas negociações da produtora Sam McAlister com o Palácio de Buckingham às perguntas cirúrgicas feitas pela jornalista Emily Maitlis, o filme retrata o trabalho de mulheres obstinadas. Para conseguir uma entrevista dessas, é preciso ter muita ousadia.

Onde assistir: Netflix

Fallout – primeira temporada

11 de abril

Baseado em um videogame popular, Fallout é a história de quem tem e quem não tem em um mundo onde não há quase nada para se ter. 200 anos após o apocalipse, os gentis habitantes dos luxuosos abrigos radioativos são forçados a retornar ao universo complexo, alegremente estranho e altamente violento que os espera “lá em cima”.

Onde assistir: Amazon Prime Video

“Pica-Pau: As Férias no Acampamento” é opção para as crianças – Foto: Divulgação

Pica-Pau: Acampamento de Férias

12 de abril

A diversão também está garantida para as crianças, neste mês estreia um live action de uma figurinha conhecida por diversas gerações. Após ser expulso da floresta, o Pica-Pau se sente em casa no Acampamento Woo Hoo. Ele só não contava que um inspetor estava ameaçando fechar o lugar.

Onde assistir: Netflix

Rebel Moon – Parte 2: A Marcadora de Cicatrizes

19 de abril

Rebel Moon – Parte 2: A Marcadora de Cicatrizes dá continuidade à épica saga de Kora e dos guerreiros sobreviventes. Ao lado do corajoso povo de Veldt, eles estão prestes a sacrificar o que for preciso para defender o vilarejo que se tornou lar de quem perdeu tudo e todos na luta contra o Mundo-Mãe. Às vésperas da batalha, cada um deles precisa encarar as verdades sobre o próprio passado e os motivos que os levaram a lutar. Com o reino disposto a aniquilar os rebeldes a qualquer custo, laços são formados, heróis emergem e lendas nascem.

Onde assistir: Netflix

Todos nós desconhecidos

24 de abril

Todos Nós Desconhecidos é um romance fantasioso baseado na obra literária de Taichi Yamada, Strangers, lançada em 1987. A trama segue o roteirista Adam (Andrew Scott) que, uma noite em seu prédio quase vazio em Londres, tem um encontro casual com seu misterioso vizinho Harry (Paul Mescal), o que acaba abalando o ritmo de sua vida cotidiana. À medida que Adam e Harry se aproximam, o roteirista é levado de volta à casa de sua infância, onde descobre que seus pais falecidos (Claire Foy e Jamie Bell) estão vivos e parecem ter a mesma idade do dia em que morreram, há mais de trinta anos.

Onde assistir: Star+