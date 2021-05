Após internação, Zezé Di Camargo fala sobre estado de saúde: ‘Estou melhor’

Zezé Di Camargo, 58, sentiu fortes dores no peito neste domingo, 9, e precisou ficar internado no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo. O cantor recebeu alta nesta quarta-feira, 12, e já está em casa.

Após surgirem alguns boatos de que o sertanejo teve que passar por uma cirurgia, ele compartilhou um vídeo no Instagram para atualizar os fãs sobre seu estado de saúde. Zezé explicou que realizou um cateterismo e só precisou ficar em observação por recomendação médica.

“Eu não ia falar nada, porque é uma coisa corriqueira, faço meu checkup de exames todo ano. No domingo de manhã, senti uma indisposição e dores no peito. Me assustei e fui no Hospital Abert Einstein fazer alguns exames preliminares”, iniciou ele.

“Os resultados acusaram que tinha alguma coisinha de errada em alguma coronária, alguma veia que vai até o coração. Falei para o meu médico, Dr. Kalil, e ele me trouxe para o Hospital Sírio Libanês, que é onde ele trabalha”, explicou Zezé.

Então, o artista contou que, após novo procedimento, não foi encontrado nenhum problema de saúde. “Imediatamente realizei o cateterismo, que entra por uma veia sua e vai até onde está a suspeita do problema. Fiz isso para ver como estavam as veias que levam até o meu coração e está tudo certinho, não tem nada de errado”.

“Foi só isso, não fiz nenhuma cirurgia de emergência não. Fiquei em observação, claro, já recebi alta e estou indo para casa. Vida que segue. Estou melhor, com mais saúde do que antes até”, tranquilizou o músico.