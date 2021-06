Angela Ro Ro volta a pedir dinheiro nas redes sociais

Angela Ro Ro usou as redes sociais nesta segunda-feira, 7, para pedir dinheiro para os fãs e internautas. No perfil que mantém no Instagram, a cantora desabafou: “sinto muito ter que postar isto de novo! Estou passando dificuldades financeiras! Quem puder depositar apenas R$ 10, agradeço. Saúde a todos”.

A artista colocou os dados da conta bancária dela, com direito a chave PIX, e explicou um detalhe sobre o sobrenome dela, caso alguém se engane: “Angela Maria Diniz Gonsalves – o Golsalves com S em vez de Ç”, escreveu.

Em novembro de 2020, em meio a pandemia de covid-19, Angela Ro Ro também pediu dinheiro pelas redes sociais da mesma forma: “Estou passando dificuldade financeira! Quem puder depositar apenas R$ 10, agradeço! Saúde a todos!”, pediu, na ocasião. Após a repercussão negativa de seu pedido por parte de alguns seguidores, a cantora escreveu: “quem quiser, ajude. Estou deletando alguns comentários desumanos”, declarou na época.