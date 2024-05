Cultura Ana Hickmann “testou” Edu Guedes em começo de namoro; entenda

Ana Hickmann “testou” o namorado, o chef Edu Guedes, deixando louça para ser lavada por ele. O episódio foi narrado no canal de YouTube da apresentadora na segunda, 13.

“Teve um fim de semana que o Edu foi lá para casa e estávamos nós, a filha de Edu Maria e o Alezinho filho de Hickmann e não tinha mais ninguém, nem para lavar louça, para nada. E a máquina de lavar louça quebrou. E eu, como todo mundo sabe, gosto de mesa posta. A gente fez todas as refeições: café da manhã, almoço, jantar e os lanchinhos. A pia ficou como? Cheia de louça”, disse Hickmann.

A tarefa da limpeza, então, coube a Guedes. O também apresentador não é fã de lavar a louça. “Edu nunca lavou tanta louça na vida!”, brincou. “Falei: ‘se esse homem passar este fim de semana comigo lavando louça esse tanto e conseguir ficar comigo é porque ele me ama e vai dar bom em muitas outras coisas. Dá até para dizer que está pronto para casar”, brincou.

O casal anunciou o namoro em março, quatro meses após Hickmann se divorciar de Alexandre Correia. Em novembro de 2023, ela registrou um boletim de ocorrência contra Correia após afirmar ter sido agredida pelo ex-marido.