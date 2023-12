Amigos e vizinhos, Gilberto Gil e Jorge Ben Jor se encontram para chá

O cantor e compositor Gilberto Gil divulgou uma retrospectiva em fotos sobre o mês de novembro – o popular dump nas redes sociais. Entre imagens pessoais e de sua atuação nos palcos, uma chama atenção: ele e Jorge Ben Jor em um prosaico chá.

Gil e Ben Jor são amigos e já fizeram um disco juntos, Gil, Jorge – Ogum, Xangô, lançado em 1975. Na época, os dois decidiram não sair em turnê. O encontro ficou limitado ao disco. Embora os fãs sempre cobrem para ver os Gil e Ben Jor nos palcos, sobretudo nesse momento em que os medalhões da MPB vivem uma nova fase de reconhecimento, não há indícios de que isso possa ocorrer.

Entretanto, eles já se encontram algumas vezes no palco, como em uma recente apresentação de Ben Jor no Copacabana Palace em que Gil deu uma canja.

Ben Jor, aliás, mora, há alguns anos, no hotel, que fica em Copacabana, no Rio de Janeiro. Gil mora ao lado, no Edifício Chopin, o mesmo endereço da influencer Narcisa Tamborindeguy.