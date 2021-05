Cultura Ameaçada, diretoria do Globo de Ouro divulga cronograma de reformas

O conselho da Hollywood Foreign Press Association (HFPA), entidade responsável pela organização do Globo de Ouro, emitiu uma declaração em que comenta a decisão da rede de TV NBC em transmitir a cerimônia de 2022, divulgando ainda um cronograma para suas reformas em seu regimento.

Entre as reformas que o grupo promete fazer nas próximas semanas, estão revisar e aprovar um novo código de conduta em consulta com publicitários e estúdios, continuar a busca por novos candidatos a membros em potencial e começar a busca por um executivo responsável por diversidade, equidade e inclusão.

As medidas são uma tentativa de reação às críticas crescentes sobre a falta de diversidade na entidade e sua falta de iniciativa para implementar reformas estruturais – neste ano, por exemplo, foi anunciado que a HFPA não tem nenhum membro negro entre seus 87 integrantes.

Na segunda, 10, a NBC anunciou a intenção de cancelamento da transmissão (o que causaria um prejuízo de US$ 60 milhões à HFPA) e se juntou à Netflix e à Amazon para cortar os laços com a HFPA devido à falta de confiança no grupo sem fins lucrativos em aprovar uma reforma sistêmica séria. Já o ator Tom Cruise devolveu os troféus que ganhou ao longo de sua carreira.

“Convidamos nossos parceiros do setor à mesa para trabalhar conosco na reforma sistêmica que está muito atrasada, tanto em nossa organização quanto no setor em geral”, disse a entidade, em um comunicado. (Com agências internacionais)