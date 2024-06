Além de Marcello Antony: atores que mudaram radicalmente de profissão

Marcello Antony, ator conhecido por seus diversos papéis na TV entre os anos 1990 e 2000, anunciou recentemente que vai trabalhar como corretor de imóveis de luxo em Portugal, onde vive há sete anos. Além dele, relembre outros atores que mudaram de carreira, apostando em outra profissão e falando abertamente sobre isso.

Erik Marmo

O ator se mudou para Los Angeles, nos Estados Unidos, em 2014. Ao Gshow declarou que, por lá, além de ator, trabalha como “apresentador, dublador, produtor, videomaker, técnico de futebol, gerente de redes sociais, modelo e até entregador de flores”.

Alexandre Rodrigues

Em 2018, uma usuária do Uber compartilhou uma foto ao lado de seu motorista, conhecido por ter vivido Buscapé no longa Cidade de Deus. À época, Alexandre, que continuou trabalhando como ator ao longo dos anos, destacou que ficava cerca de oito a nove horas por dia no carro. “Como não estava aparecendo trabalho dentro da minha profissão, no que estudei pra poder fazer a minha vida quase que toda, falei, bom, vou fazer o plano B, né? Fazer o que? Preciso trabalhar, sustentar minha casa”, relatava.

“Sou um cara muito comum, muito pé no chão e faço isso porque é o que tenho pra poder fazer. Se tivesse alguma peça de teatro pra poder dirigir, eu ia dirigir uma peça de teatro. Mas só me sobrou o carro pra dirigir risos!”, concluía.

Claudio Heinrich

Lembrado por seus papéis em Malhação e Uga-Uga, o ator também se aprofundou nas artes marciais e virou instrutor de jiu-jitsu nos anos recentes.

Daniel Erthal

O ator teve destaque no elenco de Malhação em 2005, tendo feito outros trabalhos na Globo nos anos seguintes, depois migrando para a Record. Recentemente, chamou atenção nas redes sociais o fato de que ele estava trabalhando como vendedor ambulante de bebidas no Rio de Janeiro.

Davi Lucas

Conhecido por fazer novelas de época como Alma Gêmea e Caras e Bocas quando criança, também ganhou destaque contracenando com Luiz Fernando Guimarães na série Minha Nada Mole Vida. Posteriormente, se formou em psicologia e também se tornou influenciador focado em “disciplina”, com mais de 200 mil seguidores nas redes sociais.

Cecília Dassi

Outra atriz mirim que seguiu um caminho parecido foi Cecília Dassi, que também se formou em psicologia ao se tornar adulta, e conta com quase 350 mil seguidores em seu Instagram, dando dicas sobre saúde mental a seus seguidores.

Mario Gomes

Já na casa dos 60 anos de idade, e ainda com alguns trabalhos esporádicos na TV, ainda que sem a mesma frequência de antigamente, Mário Gomes decidiu investir em seus dotes culinários e passou a vender lanches e sanduíches no Rio de Janeiro. Inicialmente com uma carrocinha, passou a ter o próprio food truck posteriormente.

Marcello Antony

Recentemente, o ator anunciou que se tornaria um corretor de imóveis de luxo em Portugal, onde mora há cerca de sete anos.