‘Duna’ abraça desafio de adaptar épico da ficção científica

A nova adaptação de “Duna” chega aos cinemas nesta quinta-feira (21), 37 anos depois do filme dirigido por David Lynch em 1984, que gerou reações diversas de público e crítica.

Agora pelas mãos do diretor franco-canadense Denis Villeneuve (“Blade Runner 2049” e “A Chegada”), o desafio de adaptar o livro de Frank Herbert, de 1965, considerado por muitos uma das obras mais complexas da história da ficção científica, terá como protagonista o ator Timothée Chalament, que viverá Paul Atreides.

Na história, a família de Paul aceita controlar o planeta desértico Arrakis, produtor da especiaria mais valiosa do universo, que é disputada por diversos aristocratas. Em sua jornada ele é forçado a fugir e se juntar a uma tribo de nômades, a qual passa liderar por conta de suas habilidades mentais avançadas, uma herança de sua mãe.

O elenco estrelado tem nomes como Zendaya, Rebecca Ferguson, Jason Momoa, Oscar Isaac, Javier Barden, Dave Bautista, Stellan Skarsgard e Josh Brolin.

Com orçamento de US$ 165 milhões, o filme deveria ter sido lançado em novembro do ano passado, mais foi impactado diretamente pela pandemia do novo coronavírus (Covid-19).



Após estrear nos cinemas brasileiros, a previsão é que em 35 dias a produção seja disponibilizada também no catálogo do serviço de streaming HBO Max.

Diego Juliani Editor do LIBERAL, está no grupo desde 2010. Fã de um bom cinema com pipoca, séries que não dão sono e saudosista dos games dos anos 90, o que já entrega sua idade.