Caminhão causa lentidão após bater contra com viaduto na SP-304

Um caminhão causou lentidão no transito do quilômetro 134 da Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), após bater no Viaduto Francisco de Cillo Chicão, em Santa Bárbara d’Oeste, na tarde desta sexta-feira (23). A Polícia Militar Rodoviária foi acionada e o veículo foi retirado do local perto das 14h.

O automóvel ocupava a faixa da esquerda da rodovia, quando se aproximou do viaduto. Os motoristas do caminhão, que não quiseram ter seus nomes divulgados, alegam que perceberam que não seria possível seguir adiante e pararam para abaixar uma plataforma que permite diminuir a altura do caminhão. A ação, feita manualmente, durou 30 minutos e causou lentidão no trecho, já que apenas uma faixa estava disponível.

Durante apuração do Liberal, a polícia confirmou a versão dos motoristas e afirmou que não havia ocorrido a colisão. No entanto, o DER (Departamento de Estradas de Rodagem) informou posteriormente que o caminhão bateu no viaduto e que trafegava de forma irregular, sem a necessária AET (Autorização Especial de Trânsito), que é exigida pela carga transportada.

O viaduto possui 5,30 metros de altura. Os caminhoneiros informaram que o veículo tem 5,28 metros, mas alegam que as mudanças no asfalto fazem com que o tamanho seja reduzido, causando incidentes como o de hoje. O caminhão levava carga de vapor e vinha de Petrópolis, no Rio de Janeiro, tendo Limeira como destino final.

Em 2021, outro caminhão ficou preso após colidir com um viaduto no quilômetro 139 da SP-304, que ficou dez meses fechado para obra de reparação. Ele foi reaberto em julho deste ano.

