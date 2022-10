IBGE abre 160 vagas para recenseadores em Americana, Santa Bárbara e Nova Odessa

Com a prorrogação do Censo 2022 até dezembro, o instituto simplificou o processo seletivo para novos recenseadores

O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) anunciou, nesta sexta-feira (14), a abertura de 160 vagas de recenseadores para Americana, Santa Bárbara d’Oeste e Nova Odessa.

Com a prorrogação do Censo 2022 até dezembro, o instituto simplificou o processo seletivo para novos recenseadores, sendo possível agora a participação de aposentados e microempreendedores individuais. Ao todo, serão disponibilizadas 8.506 vagas. Os interessados devem ter ao menos 18 anos de idade, ensino fundamental completo, estar em dia com as obrigações eleitorais e militares, além de levar o CPF ao local de inscrição.

Os recenseadores cumprem, no mínimo, 25 horas de trabalho semanais e são remunerados de acordo com a quantidade de residências visitadas e pessoas recenseadas. O valor varia de acordo com o setor censitário, o tipo de questionário preenchido e o registro no controle da coleta de dados.

Em Americana, as inscrições serão feitas no Posto de Coleta IBGE, localizado na FAM, à Avenida Joaquim Bôer, 733; Em Santa Bárbara, na EMEFEI Antonia Fagnoli Furlan, na Rua General Couto Magalhães, 215, Conjunto Habitacional 31 de Março; Por fim, em Nova Odessa os interessados devem comparecer na Rodoviária da cidade, na Rua Rio Branco, 699, Centro. As inscrições devem ser realizadas até quarta-feira (19). *Estagiário sob supervisão de Luciano Bianco