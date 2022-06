Cidades da região prorrogam imunização contra gripe e sarampo

Medida foi tomada diante da baixa procura pelas imunizações; no Estado, apenas 34,8% do público alvo foi imunizado

Americana, Santa Bárbara d’Oeste, Nova Odessa e Sumaré aderiram a determinação da Secretaria de Estado da Saúde e vão prorrogar a campanha de vacinação contra a gripe e sarampo até o próximo dia 24. A medida foi tomada diante da baixa procura pelas imunizações. Em todo o Estado, apenas 34,8% do público-alvo foi imunizado contra a gripe.

Podem se vacinar contra o vírus da influenza pessoas acima de 60 anos, profissionais da saúde, gestantes e puérperas, crianças de seis meses a menores de cinco anos de idade, professores, indígenas, pessoas com deficiência e comorbidades, forças de segurança e salvamento, forças armadas, funcionários do sistema prisional, caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo rodoviário de passageiros urbanos e de longo curso, trabalhadores portuários, população privada de liberdade, e adolescentes e jovens sob medida socioeducativa.

Para o sarampo, a campanha é voltada aos profissionais da saúde e crianças de 6 meses a menores de 5 anos. Entre as crianças, a cobertura vacinal contra a doença atingiu apenas 31,3%, e a meta estadual é vacinar 95% desta faixa etária.

Em Americana, a vacinação para a influenza e o sarampo continua disponível em todas as UBSs (Unidades Básicas de Saúde), de segunda à sexta, das 8h30 às 15h30.

HORÁRIO. Em Santa Bárbara d’Oeste, a vacinação segue, de segunda a sexta, sem necessidade de agendamento, nas UBSs: Linópolis, São Fernando, 31 de Março, Jardim Esmeralda, Cruzeiro do Sul, Planalto do Sol 2, Regional Zona Sul, São Francisco, Mollon, Jd. Laudissi-Romano, Grego-Furlan, Jd. Europa e Cidade Nova.

Em Nova Odessa, as vacinas estão disponíveis nas sete UBSs da rede, sempre nos dias úteis, das 8 às 15 horas. Já em Sumaré, a vacinação ocorre das 9 às 15 horas, em todas as UBSs.