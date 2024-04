Prefeitura de Americana anuncia que mais dez praças serão revitalizadas

A Prefeitura de Americana anunciou nesta quinta-feira (18) a revitalização de mais dez praças. Com recursos próprios da administração municipal, serão recuperadas áreas de lazer localizadas nos bairros Jardim Progresso, Vila Biasi, Parque da Liberdade, Jardim Esplanada, Jardim Paulista, Jardim Brasil, Frezzarin, Antônio Zanaga I, Boa Vista e São Vito.

“Essa é mais uma etapa de investimentos em qualidade de vida para a população. Estamos levando essas benfeitorias para todas as regiões do município, para que os americanenses possam usufruir desses espaços destinados para a família”, disse o prefeito Chico Sardelli (PL).

Praça do Jardim Progresso já está sendo reformada – Foto: Ariel Ferreira / Prefeitura de Americana

A Sosu (Secretaria de Obras e Serviços Urbanos) iniciou nesta quinta as obras na Praça Jaime Dantas de Abreu, no Jardim Progresso, com a retirada de todo o concreto do passeio público, que será substituído por piso estampado.

Também serão contempladas as praças Presidente JK (Vila Biasi), Arlindo Rocha Filho (Parque da Liberdade), José Faé (Jardim Paulista), Lincoln Luciano Furlan (Jardim Brasil), Nações (Frezzarin), Farmacêutico Hermes Fanelli (Antônio Zanaga I), Alfredo Nardini (Boa Vista), Antônio Franciscangelis (São Vito) e Jardim Esplanada.

“Nessa primeira etapa das obras realizaremos a troca do passeio público das praças, com a aplicação do concreto estampado. São mais dez espaços que serão totalmente revitalizados para oferecer lazer aos munícipes”, destacou o secretário de Obras, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

Além do concreto estampado, serão instalados espaços kids, iluminação em LED nas praças que ainda não possuem a tecnologia, mobiliário urbano (bancos, lixeiras e floreiras), bebedouro e bicicletário, além de pintura geral.

Obra na Praça do Jardim Progresso, em Americana – Foto: Ariel Ferreira / Prefeitura de Americana

A Prefeitura de Americana já concluiu a reforma das praças Imigrantes, Vila Santa Maria, Francisco Matarazzo (Hospital São Francisco), Sebastião de Paula (Jardim Lizandra) e Natale Pinese (São Manoel). Neste sábado (20) será feita a entrega Praça Gunnar Bedicks, no Jardim Glória.

Também estão em processo de revitalização as praças Sergio Miante (Vó Palmira), no Jardim Nossa Senhora do Carmo; Vinicius de Moraes, no Antônio Zanaga; Maçônica, no Werner Plaas; Manoel Rodrigues Nogueira, no Parque Novo Mundo; e Domingos De Luca (Malala), no Frezzarin.

Além das revitalizações, a gestão entregou a Praça Catharina Boschiero Frezzarin, na Avenida Cillos com a Rua Limeira, na região dos bairros Jardim São José, Terramérica e Parque Novo Mundo, e está construindo uma área de lazer na Avenida Brasil.