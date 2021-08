Receita Federal faz leilão de itens apreendidos no Aeroporto de Viracopos

A Receita Federal realizará no dia 8 de setembro o 6º leilão do ano dos itens apreendidos no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas.

Entre os 111 lotes estão eletrônicos, informática, celulares, notebook, vestuário, bolsas, calçados, livros, óculos, peças mecânicas, acessórios de veículos, máquina de fotografia, bicicleta, artigos esportivos, cabelo humano, joias e pedras preciosas.

Os lances podem ser feitos a partir desta quarta-feira (25) até dia 6 de setembro – Foto: Divulgação

O período de recebimento de propostas ocorrerá no período de 25 de agosto, às 8h, até 6 de setembro, às 21h. A Receita Federal de Viracopos ressalta que o leilão é todo eletrônico e poderão participar pessoas físicas e jurídicas.

Durante a pandemia do Covid-19, a concessionária Aeroportos Brasil Viracopos adotou um novo sistema de visitação, mediante chamada de vídeo pelo WhatsApp, onde o cliente realiza o agendamento do horário, e verifica os lotes de forma personalizada.

O interessado precisa possuir certificado digital, bem como ter Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais válida na data do leilão.

As mercadorias a serem leiloados nos lotes 01 à 111 poderão ser visitados entre os dias 25 deste mês à 03 de setembro, exceto sábado e domingo, por meio de chamada de vídeo pelo aplicativo Whatsapp, mediante agendamento pelo telefone (19) 3725-6654.

O edital completo 0006/2021 e a relação de mercadorias serão disponibilizados e podem ser consultados aqui.