Operação da Cetesb autua 64 caminhões na Rodovia Anhanguera, em Americana

Uma ação realizada pela Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) para coibir emissão excessiva de fumaça preta por veículos a diesel aplicou 64 autuações na Rodovia Anhanguera (SP-330), em trecho que fica em Americana, nesta terça-feira (10). O megacomando foi realizado em 42 pontos do Estado de São Paulo, dentro da Operação Inverno 2021, com o objetivo de melhorar a qualidade do ar e evitar episódios críticos de poluição.

O ponto de fiscalização da Cetesb na Rodovia Anhanguera foi instalado no quilômetro 128,5. Entre 9h e 14h, período da operação, passaram pelo local 2.842 veículos a diesel. Desse total, 71 apresentaram não conformidade, com emissão de fumaça acima do nível recomendado. Entre os irregulares, as equipes conseguiram aplicar autuação para 64.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

A multa básica é de 60 UFESPs (Unidade Fiscal do Estado de São Paulo), equivalente a R$ 1.745,40. É possível reduzir em 70% esse valor, desde que o proprietário apresente a solicitação em até 60 dias após ser notificado. As condições para ter acesso ao desconto são comprovar a regularização do motor por Relatório de Emissão de Opacidade e não ter sido autuado nos 12 meses anteriores.

O LIBERAL no seu e-mail: se inscreva na nossa newsletter

A fiscalização ocorre por meio de uma escala gráfica para avaliação colorimétrica visual, medindo a densidade da fumaça sem necessidade de parada dos veículos. O sistema utilizado foi a Escala de Ringelmann.

Balanço da Cetesb aponta que 1.137 veículos foram autuados nesta terça-feira, de um total de 75.321 fiscalizados ao longo desse megacomando.

Fãs de literatura têm espaço reservado no LIBERAL

A Operação Inverno é realizada pela Cetesb desde 1976. Ela é realizada nesse período do ano em função das condições climáticas, que costumam ser desfavoráveis à dispersão de poluentes, prejudicando a qualidade do ar.

No primeiro megacomando realizado este ano, em 8 de junho, foram multados 797 veículos diesel. No âmbito da operação, também foram feitas duas campanhas de conscientização, sem multas.