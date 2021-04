LIBERAL estreia coluna sobre o mercado digital

Textos serão semanais e assinados por Ricardo Forti e Ronnye Freitas - Foto: Ernesto Rodrigues - O Liberal

Diretores da agência de marketing R. Samurai, de Americana, Ricardo Forti e Ronnye Freitas assinarão uma coluna semanal no site do LIBERAL a partir desta sexta-feira (2), com o nome “Presença Digital”. A ideia é oferecer aos leitores informações que os auxiliem a se desenvolverem profissionalmente no meio digital.

“Nós pensamos em levar informação que converte para negócios”, disse Ronnye. Os textos vão explicar questões relacionadas à disseminação de conteúdo no ambiente virtual.

Especialista em multimídia, Ricardo atua com comunicação interativa há pelo menos 20 anos e realizou, inclusive, trabalhos na China e em Hong Kong. Profissional generalista com duas décadas de atuação, Ronnye possui experiência em gestão comercial nas áreas de tecnologia, educação e comunicação digital.

“O nosso trabalho, de forma resumida, consiste no desenvolvimento de inteligência de marketing e mercado digital e performance. A gente estrutura as plataformas dos nossos clientes utilizando conteúdo para atingir o persona ideal”, afirmou Ronnye.