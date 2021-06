Americana registra madrugada mais fria dos últimos cinco anos

Americana teve nesta quarta-feira (30) a madrugada mais fria dos últimos cinco anos. Os termômetros do Ciiagro (Centro Integrado de Informações Agrometeorológicas) registraram 5,5° na cidade. A última vez que Americana teve um frio mais intenso do que isso foi em 13 de junho de 2016, quando a mínima chegou a 5,2°.

Termômetros do Ciiagro registraram 5,5° na cidade – Foto: Marcelo Rocha – O Liberal.JPG

A explicação está na chegada de uma massa polar na noite de terça-feira ligada ao Ciclone Raoni, segundo informações do Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura) da Unicamp.

“Uma frente fria associada ao ciclone passou pelo Estado de São Paulo na terça-feira, e após essa passagem tem a entrada de massa de ar frio. O que aconteceu foi que essa massa de ar de origem polar é intensa e está fazendo uma trajetória mais continental, ao contrário de outras ocasiões, em que atuou no Sul e depois avançou para o oceano. Nesse caso, a entrada foi bem por dentro do continente”, explicou o meteorologista Bruno Kabke Bainy.

Os reflexos de Raoni estão sendo sentidos desde o Sul do país, com registro de neve na Serra Gaúcha, e também no Centro-Oeste. O quente Mato Grosso do Sul teve temperaturas negativas nesta quarta-feira.

O Cepagri já havia indicado que a região poderia registrar as temperaturas mais baixas do ano nesta quarta-feira. Os modelos numéricos haviam apontado para 6°, e a mínima registrada em Americana foi meio grau abaixo dessa previsão.

Na quinta-feira, os termômetros devem marcar entre 7° e 19°. “Os ventos adquirem intensidade moderada a forte, o que pode baixar a sensação térmica, além de favorecer o ressecamento da pele”, informou o Cepagri no boletim meteorológico.

Na sexta-feira, o amanhecer é com temperaturas em torno dos 8º, e a máxima prevista é de 23º. Os ventos voltam à intensidade fraca.