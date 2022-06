TSE simboliza eleições limpas, seguras e auditáveis, diz Barroso

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) simboliza eleições “limpas, seguras e auditáveis”, afirmou, há pouco, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso. A experiência das “últimas décadas” mostra isso, inclusive com “alternância de poder”.

“O TSE tem a credibilidade e a confiança (da sociedade), que nem os ataques mais desleais conseguiram desfazer”, afirmou Barroso, pouco antes da cerimônia de entrega do Prêmio Faz a Diferença, do jornal O Globo, que ocorre nesta noite, no Rio.

O ministro exaltou o trabalho de seus pares no TSE e os servidores públicos da instituição, que exercem seu trabalho mesmo diante dos “ataques mais insidiosos e injustos”.

O TSE, como instituição, é um dos agraciados com o prêmio. Além de Barroso, presidente do TSE em 2021, ano de referência da premiação, o ministro Edson Fachin, atual presidente da corte eleitoral, também está na cerimônia.