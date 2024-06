Tarcísio diz que pretende se envolver o mínimo possível nas eleições, apesar de apoio a Nunes

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou na noite desta quinta-feira, 6, durante evento promovido pela Galapagos Capital, que sua intenção é “se envolver o mínimo possível” nas eleições municipais deste ano. O governador, porém, reforçou seu apoio à pré-candidatura de Ricardo Nunes (MDB), dizendo que pretende ajudar candidatos a prefeito nos casos em que a relação entre prefeitura e Estado seja “essencial”.

“A questão do centro de São Paulo exige uma excelente relação com o prefeito”, pontuou. Tarcísio disse que, quando houver essa relação “afinada”, ele vai se posicionar. “O ideal é trabalhar com o atual prefeito”, disse sobre a capital paulista.

Sobre sua expectativa para os próximos dirigentes municipais, o governador afirmou que tem o compromisso de trabalhar com os atuais prefeitos até 31 de dezembro “e com os próximos no ano que vem a partir da posse. “Pretendo trabalhar com eles da forma mais republicana possível”, disse.