Senador Fabiano Contarato, marido e filho testam positivo para a covid-19

O senador Fabiano Contarato (PT-ES), informou em suas redes sociais nesta quarta-feira, 12, que ele, o marido Rodrigo Groberio, e o filho Gabriel, de sete anos de idade, contraíram a covid-19. De acordo com o senador, os sintomas são leves. “Eu, Rodrigo e Gabriel, infelizmente, testamos positivo para a covid. Graças às vacinas, estamos com sintomas leves e seguindo todos os protocolos recomendados”, relatou o parlamentar. Contarato disse ainda que permanecerão isolados e “cuidando da nossa saúde”. O senador lembrou que a pandemia ainda não acabou, e pediu que as pessoas que “Cuidem-se, vacinem-se! Vacina salva vidas!”.