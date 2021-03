Senador Alessandro Vieira tem alta de hospital após se recuperar da covid-19

O senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE) recebeu alta do Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, nesta sexta-feira, 19, informou a assessoria de imprensa do parlamentar. Ele foi diagnosticado com covid-19 no dia 1º de março e teve de ser hospitalizado para o tratamento.

Em nota, o senador classificou a alta como “um dos dias mais felizes da minha vida”, mas criticou a atuação do governo do presidente da República, Jair Bolsonaro, na pandemia. Na quinta-feira, 18, o senador Major Olimpio (PSL-SP) morreu em função do novo coronavírus e foi o terceiro integrante do Senado a perder a vida pela doença.

“Ao mesmo tempo, é impossível ignorar que vivemos dias tristes. Por ver nosso país desgovernado acumulando cadáveres para construir sua tragédia, diante de uma pandemia de covid que caminha para chegar a 300 mil mortes. E pela perda de gente próxima, como o senador Major Olímpio, que lutou ontem até o fim”, afirmou Vieira.

Na quinta-feira, o senador Lasier Martins (Pode-RS), que também teve covid-19, recebeu alta do Hospital São Lucas, em Porto Alegre.