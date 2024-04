Médica que acusou filho mais novo de Lula é afastada do trabalho

Laudo do psiquiatra menciona "sintomas depressivos" e associa "conflitos conjugais" ao caso

A médica Natália Schincariol, que denunciou o filho mais novo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Luís Cláudio Lula da Silva, por supostas agressões físicas e psicológicas, voltou a ser afastada do trabalho. O laudo do psiquiatra menciona “sintomas depressivos” e associa “conflitos conjugais” ao caso.

O afastamento é de 14 dias. Luís Cláudio nas redes sociais compartilhou comentários pejorativos sobre a aparência da médica, publicados no Brasil 247.

Luís Cláudio Lula da Silva, filho mais novo do presidente Lula – Foto: Reprodução/Redes sociais

Na gravação, os jornalistas criticam a médica por levar o caso a público. Comentam ainda que “a pessoa que preserva a sua intimidade tem o caráter melhor”.

O jornal O Estado de S. Paulo apurou que, depois disso, a médica teve uma crise de ansiedade no trabalho.

Procurada pela reportagem, Natália não quis comentar o caso ou conceder entrevista.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.