Lula: Ação do governo por terras não invalida a luta pela reforma agrária

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta segunda-feira, 15, que ações do governo em prol da reforma agrária “não invalidam a luta” dos movimentos relacionados à pauta. Lula falou no Palácio do Planalto, em cerimônia de lançamento do programa Terra da Gente, voltado à reforma agrária.

O petista disse que a ideia do governo é mostrar o que pode ser usado para a reforma agrária “sem muita briga”. O programa Terra da Gente mapeia terras passíveis de uso para a reforma agrária e as categoriza.

O anúncio do programa vem em um momento de pressão por reforma agrária. Há 24 áreas invadidas pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) em 11 Estados. É o que o movimento chama de “Abril Vermelho”, época do ano em que reforça suas atividades. O MST era um dos movimentos presentes na solenidade.