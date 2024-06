Luiza Erundina sai da UTI e posta foto em quarto de hospital em Brasília

A deputada federal Luiza Erundina (PSOL-SP) saiu da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Sírio-Libanês de Brasília nesta sexta-feira, 7. A assessoria da parlamentar publicou uma foto dela falando ao telefone, em uma cadeira do centro médico. A deputada foi internada na quarta-feira, 5, após sentir falta de ar durante uma sessão da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados.

“A deputada Luiza Erundina já saiu da UTI e está no quarto. São inúmeras as manifestações de amor e carinho. O afeto é uma ferramenta de luta política!”, disse a assessoria de Erundina no X (antigo Twitter) nesta sexta-feira, 7.

Erundina, que foi prefeita de São Paulo entre 1989 e 1992, passou mal enquanto lia um relatório na Comissão de Direitos Humanos. Com 89 anos de idade, ela é a parlamentar mais velha da atual legislatura.

Depois de ser retirada da sessão, houve discussão entre a deputada Érika Hilton (PSOL-SP) e uma apoiadora do ex-presidente Jair Bolsonaro não identificada. Erika e outros parlamentares e assessores do PSOL acusam a mulher de estar filmando Erundina sendo levada em uma cadeira de rodas, em meio a provocações.

Imagens feitas pela TV Câmara mostram que a mulher estava segurando o celular e apontando para o local por onde Erundina é retirada. Em vídeo no momento da discussão, a mulher nega que tenha filmado a parlamentar.