Lira é vaiado em ato em Alagoas, questiona público e recebe apoio de Lula

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), foi vaiado em cerimônia de entrega de apartamentos do Minha Casa, Minha Vida (MCMV) em Maceió, questionou o público e recebeu apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Foi o segundo dia seguido de vaias a Lira em um evento do governo federal – na quinta, 9, foi em entrega de obra hídrica com Lula no interior do Estado.

“Duvido que um morador que vai ser atendido por essas casas esteja vaiando hoje, isso é uma falta de respeito”, disse o presidente da Câmara. “Mais do que vaias e aplausos, a função do parlamentar é trabalhar pelo seu Estado, é continuar aprovando matérias no Congresso Nacional, é dando suporte para que tudo aconteça nas políticas públicas. E a Câmara dos Deputados faz o seu papel”, afirmou. Em determinado momento Lula se levantou e se colocou próximo a Lira, em sinal de apoio. Essa é um tática comum do petista quando seu objetivo é desencorajar vaias contra outro político em seu palanque.

“Nenhum político, ele e eu, com respeito e sem demérito a nenhum político desse Estado, ninguém entregou mais casas no Estado do que o senador Benedito [de Lira, pai do presidente da Câmara] e o deputado Arthur Lira”, afirmou Lira. Líderes alagoanos adversários do grupo político do presidente da Câmara, como o ministro Renan Filho (Transportes) e o governador Paulo Dantas (MDB) também estavam no ato.