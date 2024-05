Lira cancela viagem aos EUA e segue para Brasília nesta segunda-feira

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), cancelou a viagem que faria aos Estados Unidos, prevista para esta semana, com presença em eventos do Esfera Brasil e do Grupo de Líderes Empresariais, o Lide. Com a ida a Nova York desmarcada, Lira comparece ao município de Mogi Mirim (SP) para o sepultamento da deputada federal Amália Barros (PL-MT), que morreu aos 39 anos neste domingo (12), em decorrência de um nódulo no pâncreas. Segundo a assessoria da presidência da Câmara, Lira embarca para Brasília nesta segunda-feira, 13. Ainda não há previsão da realização da reunião de líderes na terça-feira (14).