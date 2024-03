Izalci Lucas muda para partido de Bolsonaro e PL passa a ter 13 senadores

O senador Izalci Lucas (PSDB-DF) se filiará ao PL nesta quarta-feira, 27, e amplia o número de integrantes do partido do ex-presidente Jair Bolsonaro na Casa. Com ele, a legenda que é a segunda maior bancada da Casa, passa a ter 13 congressistas. O PSD, do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (MG) é a sigla mais numerosa, com 15 integrantes, e o MDB fica na terceira posição, com 11.

O PL fará uma cerimônia em Brasília numa casa de eventos, com a presença de Bolsonaro. Izalci tem alinhamento com pautas bolsonaristas e, mesmo no PSDB, participou da linha de frente do grupo em alas importantes no Senado, como aconteceu na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid, em 2021, e na CPI Mista do 8 de Janeiro, em 2023.

Ele mira o governo do Estado do DF, em 2026. Em 2022, ele ficou na sexta posição. Ibaneis Rocha (MDB) foi o candidato eleito naquele ano.

“É com honra e gratidão que me junto ao grande líder Jair Bolsonaro e aos patriotas do Partido Liberal para contribuir na defesa e propagação dos valores da família e da pátria”, escreveu, em publicação no Instagram.

Em contrapartida, Izalci, que era líder do PSDB, deixará a sigla empatando com o novo como a menor do Senado, com apenas um representante, Plínio Valério (PSDB-AM).