Eduardo Bolsonaro será candidato ao Senado por SP, diz Valdemar Costa Neto

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) será candidato ao Senado por São Paulo nas eleições de 2026. O anúncio foi feito pelo presidente do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, em um evento da sigla nesta quinta-feira, 6, em Campos do Jordão (SP).

De acordo com Valdemar, a candidatura do deputado será uma recompensa pelo trabalho que foi feito por ele dentro da sigla. Eduardo migrou para o PL em 2022, junto com o pai.

“Nosso candidato a senador daqui a dois anos. Isso é o futuro. Não tem ninguém que trabalhe no partido, não tem um político no Brasil que se dedique à causa como Eduardo Bolsonaro. Nunca vi isso na minha vida. E olhe que eu já vi muita gente”, afirmou Valdemar.

Segundo o presidente do PL, Eduardo “é um fenômeno” e irá ser o candidato à senador com mais votos na história do País. Atualmente, o título é do ex-senador Aloysio Nunes (PSDB) que, em 2010, foi eleito com 11.189.168 votos (30,46% dos votos válidos).

Eduardo Bolsonaro está no terceiro mandato como deputado federal. Em 2022, ele foi o terceiro parlamentar mais votado em São Paulo, com 741.701 votos (3,12% dos votos válidos).

Atualmente, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) é o único dos cinco filhos do ex-presidente da República ocupa uma cadeira no Senado. O futuro de Flávio é uma incógnita e ele é cotado para ser o candidato apoiado pelo pai para a disputa da Presidência em 2026.