Política Deputado do PT posta foto com porta-voz do Hamas em evento pró-Palestina

O deputado federal João Daniel (PT-SE) publicou neste sábado, 11, uma foto ao lado de Basem Naim, porta-voz do grupo terrorista Hamas. O registro ocorreu no evento “Conferência Global Anti-Apartheid pela Palestina”, sediado em Johanesburgo, na África do Sul.

O congresso foi organizado pelo Comitê Anti-Apartheid Sul-Africano, que é gerido por Frank Chikane, líder religioso que lutou contra o regime de segregação racial no país. O evento teve manifestações anti-apartheid e pedidos de paz na região da Palestina.

Em nota enviada ao Estadão, João Daniel afirmou que a informação está “fora de contexto” e tem como objetivo “fazer ilações”. “Estiveram presentes centenas de lideranças políticas de todo o mundo, além de ativistas, líderes inter-religiosos, comunicadores e intelectuais. Eu cumprimentei e tirei fotos com diversas pessoas lá, é óbvio que não tem como saber quem são todas as pessoas”, disse o deputado, que nega que o evento tenha tido caráter antissemita.

Porta-voz do Hamas agradeceu apoio de Lula

Basem Naim é responsável pela comunicação do grupo terrorista e já afirmou se sentir “honrado” com o apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à causa palestina. Em fevereiro, o presidente brasileiro comparou a incursão de Israel na Faixa de Gaza ao Holocausto.

“O que está acontecendo em Gaza não aconteceu em nenhum outro momento histórico, só quando Hitler resolveu matar os judeus”, disse Lula em 18 de fevereiro em Adis Abeba, capital da Etiópia, ao responder a uma pergunta sobre o aumento do montante destinado pelo Brasil à Agência das Nações Unidas para os Refugiados Palestinos. Semanas depois, o porta-voz do Hamas agradeceu ao petista pela declaração.

“Estamos muito honrados por todas as declarações recentes dos funcionários do governo (brasileiro), particularmente as declarações do presidente Lula sobre seu compromisso e sua postura corajosa de apoiar a causa palestina”, afirmou Basem Naim em vídeo gravado a uma conferência virtual do Partido da Causa Operária (PCO).