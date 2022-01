Congresso marca abertura do ano legislativo para quarta-feira, dia 2 de fevereiro

O Congresso Nacional marcou a abertura do ano legislativo para a próxima quarta-feira, dia 2, às 16 horas. A cerimônia, que é tradicional nesse período, deve reunir os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), além do presidente Jair Bolsonaro. Na ocasião, Bolsonaro deve levar uma mensagem presidencial com as prioridades do governo para 2022.