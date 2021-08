Política Com manifestações no Brasil, Bolsonaro e Michelle almoçam em Brasília

Enquanto manifestações a favor do voto impresso ocorriam em várias cidades do País, o presidente Jair Bolsonaro e a primeira-dama, Michelle Bolsonaro, saíram do Palácio da Alvorada na tarde deste domingo para almoçar. O local escolhido foi uma galeteria à beira do Lago Paranoá, na capital federal.

Bolsonaro não falou com a imprensa. Na manhã deste domingo, 1º, ele já havia saído do Alvorada para um passeio à Vila Equestre Equilíbrio, na região do Jardim Botânico de Brasília. No local, viram uma exposição de carros antigos.

Apesar de ter apoiado as manifestações deste domingo em várias cidades do País, Bolsonaro não compareceu ao ato de Brasília. Ele se limitou a falar por telefone aos manifestantes, em mensagem veiculada pelo sistema de som. Nela, voltou a defender o voto impresso e a fazer ameaças relacionadas ao pleito de 2022. Bolsonaro já está novamente no Alvorada.