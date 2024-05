CCJ da Câmara adia para quarta-feira análise de convite a Musk para audiência

A Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania (CCJ) da Câmara dos Deputados adiou para a manhã de quarta-feira, 22, a votação do requerimento que prevê o convite ao empresário Elon Musk para uma audiência pública virtual. A deliberação estava prevista para ocorrer na tarde desta terça-feira, 21, mas foi encerrada pela vice-presidente da Chris Tonietto (PL) por conta do início da sessão no plenário da Casa.

Como mostrou o Estadão, o requerimento, proposto pelo deputado José Medeiros (PL), havia sido incluído na pauta da sessão desta terça pela presidente da CCJ, Caroline de Toni (PL). Na reunião, no entanto, foram iniciados os debates de duas das 26 propostas previstas. Nenhuma foi concluída.

A sessão extraordinária de quarta, marcada para as 10 horas, deve ter início com a discussão interrompida sobre um recurso contra a devolução de um projeto relacionado à vacinação infantil contra a covid-19.

Em seguida, está prevista a votação do requerimento de convite ao bilionário Elon Musk. O pedido foi sugerido com a intenção de debater suposta censura e banimento de deputados das redes sociais.

Musk, dono do X (antigo Twitter), fez críticas ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes em abril.

Por conta dos ataques, Moraes incluiu o empresário ao inquérito das milícias digitais, no qual ele é acusado de obstrução de justiça.

Caso o requerimento de Medeiros seja aprovado pela CCJ, Musk será convidado a participar, por videoconferência, de uma audiência pública sobre o caso, ainda sem data definida.