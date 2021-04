Câmara prorroga restrições à presença de parlamentares até 16 de abril

A Mesa Diretora da Câmara dos Deputados decidiu nesta quarta-feira, 31, prorrogar até o dia 16 de abril as medidas de restrição à presença de parlamentares e servidores nas sessões plenárias, reuniões de comissões e unidades administrativas da Casa. As regras foram adotadas por causa da pandemia de covid-19. A decisão, assinada pelo presidente da Câmara, Arthur Lira (Progressistas-AL), determina que as sessões do Plenário e as reuniões de comissões continuem sendo realizadas online, com a presença apenas dos presidentes dos colegiados, líderes e servidores em serviço.