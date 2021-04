Bolsonaro vai à Bahia na segunda-feira inaugurar 26 km de estrada duplicada

O presidente Jair Bolsonaro viaja à Bahia na segunda-feira, 26, para evento de entrega de 26 quilômetros de duplicação da BR-101, entre Feira de Santana (BA) e Divisa BA/SE. Bolsonaro percorrerá 1.363 km de Brasília até a região para a inauguração do trecho, equivalente, em São Paulo (SP), por exemplo, a pouco mais da distância do centro da cidade até o Autódromo de Interlagos.

De acordo com a assessoria do presidente, a cerimônia está prevista para as 11h, na região de Conceição de Jacuípe (BA). As obras de duplicação do trecho entre Feira de Santana e Sergipe, que tem 165 quilômetros, foram iniciadas em 2014, ainda no primeiro mandato da presidente Dilma Rousseff, como parte do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

Nas últimas semanas, Bolsonaro tem viajado para participar da inauguração de pequenas obras e outros eventos. Na sexta-feira, 23, Bolsonaro foi a Manaus (AM) para a cerimônia de inauguração do Pavilhão de Feiras e Exposições do Centro de Convenções do Amazonas, onde o presidente e sua comitiva causaram aglomeração. Sem máscara, Bolsonaro cumprimentou apoiadores e posou para fotos.

No início do mês, Bolsonaro foi a Foz do Iguaçu para cerimônia de término da obra civil da pista de pouso e decolagem do Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu e inaugurações do novo pátio de manobras e da duplicação da via de acesso ao aeroporto.

Em março, o presidente também participou da inauguração da linha de produção de torres de transmissão de energia e da entrega dos últimos acumuladores à usina nuclear de Angra 3, em Itaguaí (RJ), e da inauguração do Terminal Ferroviário de São Simão, cidade do interior de Goiás.