Aprovação de Lula cai de 55,2% em janeiro para 50,7% em maio, aponta pesquisa CNT/MDA

A aprovação do trabalho do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, caiu pouco além do limite da margem de erro, mostra pesquisa CNT/MDA divulgada nesta terça-feira, 7. Agora, 50,7% dos entrevistados responderam que aprovam o presidente, enquanto 43,7% disseram que desaprovam.

A edição anterior do levantamento, divulgada em janeiro, mostrou que Lula tinha 55,2% de aprovação e 39,6% de desaprovação.

A pesquisa, que está em sua 161ª edição, é bancada pela Confederação Nacional dos Transportes (CNT) e executada pelo Instituto MDA Pesquisa.

A margem de erro é de 2,2 pontos porcentuais, com nível de confiança de 95%.

As informações foram coletadas em 2002 entrevistas presenciais de 1º a 5 de maio.