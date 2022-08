Alexandre de Moraes: Cerimônia do TSE simbolizou respeito pelas instituições

O novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), empossado na noite de terça-feira, 16, afirmou que a cerimônia de ontem simbolizou o respeito pelas instituições como único caminho para o fortalecimento da República e democracia. Em sua fala de posse, Moraes fez uma defesa enfática das urnas e do sistema eleitoral brasileiro.

“A cerimônia do TSE simbolizou o respeito pelas Instituições, como único caminho de crescimento e fortalecimento da República e a força da Democracia, como único regime político onde todo o poder emana do povo e que deve ser exercido pelo bem do povo”, publicou o magistrado no Twitter, nesta quarta-feira, 17.

Defensor da confiabilidade do sistema de votos, Moraes afirmou ontem que a Justiça Eleitoral brasileira atua com competência e transparência e destacou que a Corte tem “coragem de combater aqueles que são contrários aos ideais constitucionais e aos valores republicanos de respeito à soberania popular”.

O discurso em defesa das eleições foi longamente aplaudido pelos presentes na cerimônia. Contudo, o presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição, se destacou ao não acompanhar tais aplausos. As palavras de Moraes soam como um recado ao presidente, que faz constantes ataques à lisura do sistema eleitoral, sem nunca ter provado que as urnas não são seguras.