Ainda há dificuldade na solicitação de recursos por pequenos municípios do RS, diz ministro

O ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, disse, neste sábado, 11, que ainda se observa dificuldade de pequenos municípios do Rio Grande do Sul para solicitação de recursos emergenciais, em meio às enchentes que as regiões gaúchas enfrentam nas últimas semanas. “Por isso, editamos portaria para que, por um simples ofício, a prefeitura possa solicitar recursos”, afirmou em coletiva de ministros do governo federal sobre as ações em curso.

“Temos municípios com 10 mil atingidos que ainda não conseguiram traduzir isso no sistema. E entendemos isso até pela situação que esses gestores estão enfrentando”, disse. Segundo o balanço apresentado por Góes, desde o início da calamidade vivida pelo Estado, foram destinados R$ 110 milhões do governo federal diretamente para as prefeituras.

“Não é desburocratização, todos temos respeito à lei. Mas, com esses esforços, permitimos uma maior agilidade para a liberação de recursos”, defendeu.

Na coletiva, o ministro da Comunicação Social (Secom), Paulo Pimenta, confirmou que a reunião entre o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), para discutir a renegociação da dívida do Estado será feita na segunda-feira, 11, de forma virtual.

Como mostrou a Coluna do Estadão, entrou em discussão no governo a possibilidade de anunciar uma moratória de até três anos para a dívida. A equipe econômica, porém, trabalha com a ideia de limitar o prazo da suspensão até dezembro deste ano.