Novavax prevê entrega de vacina para covid-19 nos EUA em setembro

A Novavax disse esperar ter condições de entregar uma vacina contra cepa da covid-19 recomendada por um grupo consultivo regulatório dos EUA até setembro. Às 8h50 (de Brasília), a ação da empresa de biotecnologia americana saltava 19% no pré-mercado de Nova York.

Na quarta-feira (5), o Comitê Consultivo de Vacinas e Produtos Biológicos Relacionados da FDA, como é conhecida a agência regulatória de alimentos e remédios dos EUA, votou pela recomendação de que vacinas para a covid-19 sejam atualizadas para ter como alvo a variante JN.1 na próxima temporada.

Logo em seguida, em comunicado divulgado no fim da tarde de quarta-feira, a Novavax previu que deverá começar a entregar comercialmente a vacina à base de proteínas nos EUA em setembro, contanto que receba autorização.

Desde o começo do ano, o valor da ação da Novavax mais do que quadruplicou. *Com informações da Dow Jones Newswires.