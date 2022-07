Xi Jinping diz que lealdade de Hong Kong à China garantirá futuro prospero

No aniversário de 25 anos desde que Pequim recuperou o controle sobre Hong Kong, o presidente da chinês, Xi Jinping, instou o território a mostrar mais fervor patriótico e se unir em torno de sua visão de uma China forte e unificada enquanto se prepara para estender seu governo.

Em um discurso no fim de uma visita de dois dias à cidade, nesta sexta-feira, 1, Xi declarou que o centro financeiro está novamente pronto para prosperar depois que Pequim impôs amplas mudanças políticas para conter a agitação social que periodicamente assolava a metrópole desde sua transferência para China em 1997.

As principais garantias do futuro de Hong Kong, disse ele, são o amor compartilhado pela pátria chinesa e a lealdade ao governo do Partido Comunista. “O poder político deve ser tomado pelas mãos dos patriotas”, disse Xi, defendendo os esforços de seu governo para eliminar vozes dissidentes da política de Hong Kong nos últimos dois anos. Todos os residentes de Hong Kong “devem respeitar e defender conscientemente o sistema fundamental do país” de socialismo sob a liderança do Partido Comunista, afirmou ele.

A visita foi a primeira viagem a um local fora da China continental em quase 2 anos e meio. Sua chegada nesta quinta-feira, antes do aniversário de 1º de julho, ocorreu exatamente dois anos depois que Pequim impôs uma ampla lei de segurança nacional a Hong Kong, abrindo caminho para que as autoridades acabassem com uma onda de dissidência que atraiu milhões de pessoas às ruas.

Pequim prometeu à ex-colônia britânica cinco décadas de autogoverno e um caminho para o sufrágio universal sob o domínio chinês, mas muitas das liberdades políticas que a cidade desfrutava por meio desse acordo foram evisceradas.

Xi entrou em Hong Kong de trem, em vez de voar como ele e seus antecessores fizeram em grandes visitas desde a entrega da cidade à China. Multidões agitaram bandeiras e gritaram “calorosas boas-vindas” para cumprimentar o líder chinês na estação ferroviária de Hong Kong na quinta-feira, onde ele chegou com sua esposa, a popular cantora folclórica Peng Liyuan.

Na quinta-feira, eles visitaram partes da cidade – Xi foi a um parque científico e conheceu dignitários locais enquanto Peng visitava um centro de ópera – e jantaram com a ex-presidente executiva de Hong Kong, Carrie Lam, antes ir à cidade vizinha de Shenzhen. Xi voltou na sexta-feira para empossar o novo líder e governo da cidade. Fonte: Dow Jones Newswires.