Vladimir Putin inicia 5º mandato na presidência com cerimônia no Kremlin

O presidente russo, Vladimir Putin, iniciou seu quinto mandato no cargo com uma cerimônia no Palácio do Kremlin nesta terça-feira, 7, embarcando em mais seis anos como líder da Rússia. Alguns diplomatas europeus compareceram ao evento – incluindo o embaixador francês em Moscou, Pierre Levy, segundo fonte.

Na cerimônia, Putin colocou a mão sobre a Constituição russa e prometeu defendê-la. “Somos um povo unido e grandioso e juntos superaremos todos os obstáculos, realizaremos todos os nossos planos, juntos venceremos”, disse Putin após ser empossado.

O presidente aproveitou os primeiros momentos de seu quinto mandato para agradecer aos “heróis” de sua guerra na Ucrânia e criticar o Ocidente. A Rússia “não recusa o diálogo com os países ocidentais”, disse ele. Em vez disso, falou Putin, “a escolha é deles: se eles pretendem continuar tentando conter a Rússia, continuar a política de agressão e a pressão contínua sobre nosso país por anos, ou querem procurar um caminho para a cooperação e a paz”.

Putin foi recebido com aplausos quando entrou no salão com mais de 2.500 convidados no Kremlin. Entre eles, estavam membros do alto escalão do governo russo, bem como celebridades, incluindo o ator americano Steven Seagal.

O embaixador francês estava entre os presentes, de acordo com um diplomata francês que falou sob condição de anonimato porque não estava autorizado a falar publicamente. Alguns enviados da União Europeia (UE) também compareceram, embora o principal diplomata da UE, Josep Borrell, tenha dito a eles que “a coisa certa a fazer é não comparecer a essa inauguração”, porque Putin é alvo de um mandado de prisão do Tribunal Penal Internacional por crimes de guerra, acusando-o de responsabilidade pessoal pelos sequestros de crianças da Ucrânia.

Os embaixadores dos EUA, do Reino Unido e da Alemanha não compareceram. A Embaixada dos EUA disse que a embaixadora Lynne Tracy estava fora do país em uma “viagem pessoal programada”.