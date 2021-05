‘Vai demorar anos para recuperar nível de emprego pré-pandemia’, diz Kashkari

O presidente da distrital de Minneapolis do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), Neel Kashkari, afirmou neste domingo, 09, que a economia americana vai demorar alguns anos para retomar os patamares de emprego antes da pandemia. “Ainda temos entre 8 e 10 milhões de empregos abaixo do nível pré-pandemia. Na minha visão, vai demorar alguns anos para recuperar empregos perdidos durante a pandemia. Se acontecer mais rápido, seria melhor”, afirmou, em entrevista à rede de TV americana CBS.

A declaração vem após a divulgação dos dados de desemprego dos EUA, o payroll, na última sexta-feira. A economia dos EUA criou 266 mil empregos em abril, resultado bem abaixo da expectativa de analistas consultados pelo Projeções Broadcast, que previam a geração de 780 mil a 1,3 milhão de vagas, com mediana de 1 milhão.

Kashkari disse que está otimista com a perspectiva econômica com o avanço da vacinação nos Estados Unidos. “Leva algum tempo para sentirmos os benefícios da vacinação. Os indicadores econômicos vão melhorar à medida que a vacinação avançar”.

O presidente do Fed de Minneapolis disse que as mulheres foram as mais afetadas pelo desemprego, com forte redução de participação no mercado de trabalho. “Isso deve melhorar à medida que as escolas reabram”, disse Kashjari.

Ele disse ainda que não espera aceleração contínua da inflação no país. “Se houver aceleração persistente da inflação, o que não esperamos, o Fed tem as ferramentas para lidar com isso”, concluiu o dirigente.

Em 2021, Kashkari não é membro votante do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês).