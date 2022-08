Ucrânia obtém aprovação para pausar pagamentos de dívidas externas

Investidores aprovaram um atraso de dois anos no pagamento de cerca de US$ 20 bilhões da dívida em moeda estrangeira da Ucrânia, atendendo aos pedidos de Washington e outros governos aliados para conceder à nação em apuros um alívio financeiro.

A Ucrânia pediu aos detentores de títulos no mês passado que adiassem os pagamentos de juros e principal de um punhado de títulos do governo denominados em dólares e euros, com um valor nominal combinado de quase US$ 20 bilhões, por dois anos. O pedido do governo não foi uma surpresa para os credores, que esperavam que Kyiv precisasse reestruturar suas dívidas à medida que a guerra se arrastava.

Governos amigos que são credores da Ucrânia, incluindo EUA, Reino Unido, França e Alemanha, apoiaram o atraso no pagamento e pediram aos detentores de títulos que aprovem os pedidos. O Ministério das Finanças da Ucrânia também disse que recebeu indicações de apoio dos principais detentores de seus títulos, incluindo BlackRock Inc., Fidelity Investments, Amia Capital LLP e outros investidores.

Os resultados da votação divulgados na quarta-feira mostraram que os detentores de cerca de 75% dos títulos em circulação concordaram. Os detentores de títulos vinculados ao PIB da Ucrânia também aprovaram alterações nos pagamentos de cupom desses ativos.

“Há uma razão muito clara para aprovar isso”, disse Daniel Wood, gerente de portfólio da William Blair Investment Management, que votou a favor do atraso no pagamento dos títulos da Ucrânia que ele detém. Wood disse que a situação era única, acrescentando: “Por que você desviaria esse dinheiro para os detentores de títulos quando o dinheiro é necessário em outro lugar no momento?”.

Espera-se que a aprovação dos adiamentos economize ao governo da Ucrânia até US$ 6 bilhões em pagamentos de sua dívida soberana, de acordo com Timothy Ash, estrategista da BlueBay Asset Management.