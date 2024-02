Mundo Ucrânia assina acordos de cooperação em segurança com Itália e Canadá nos 2 anos da guerra

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, assinou hoje acordos bilaterais de cooperação em segurança com os primeiros-ministros da Itália, Giorgia Meloni, e do Canadá, Justin Trudeau. Zelensky recebeu os líderes e outras altas representações europeias em Kiev, em lembrança aos 2 anos da guerra com a Rússia, completos hoje.

Zelensky celebrou os acordos no X, antigo Twitter. Ele informou que o acordo com o Canadá prevê a alocação de 3 bilhões de dólares canadenses em assistência macrofinanceira e para defesa em 2024. “Esta é uma decisão forte e oportuna que fortalecerá significativamente a nossa resiliência”, escreveu o líder ucraniano.

Zelensky não detalhou os termos do acordo com Meloni, mas expressou gratidão à Itália. “Este documento estabelece uma base sólida para a parceria de segurança a longo prazo dos nossos países”, disse ele. Eles também conversaram sobre um apoio maior à Ucrânia em meio à presidência italiana do G7.

Além de Meloni e Trudeau, também visitaram Kiev a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o primeiro-ministro da Bélgica, Alexander De Croo.