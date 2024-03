Brasil e Mundo Trump vence prévia do partido Republicano no Estado de Missouri

O ex-presidente Donald Trump venceu a convenção (caucus) republicana do Estado do Missouri, um dos três eventos deste sábado, 2 que ajudam a definir o candidato do Partido Republicano para as eleições presidenciais deste ano.

O ex-presidente também venceu a segunda parte da disputa na convenção do partido em Michigan neste sábado. O Estado do Idaho também deve realizar sua convenção hoje.

Neste domingo, 3, será a vez dos republicanos do Distrito de Columbia, onde fica a capital americana Washington, votarem na prévia do partido.

O ex-presidente Donald Trump, candidato à indicação presidencial republicana, é aplaudido na Conferência de Ação Política Conservadora (CPAC) em National Harbor, Maryland, no sábado, 24 de fevereiro de 2024.

O evento mais esperado das prévias eleitorais americanas é a Superterça, que ocorre daqui a três dias, quando 16 Estados e a Samoa Americana realizarão primárias naquele que será o maior dia de votação do ano fora das eleições de novembro.

Tudo indica que Trump deve garantir sua nomeação para o pleito, já que sua rival, a ex-embaixadora dos EUA na Organização das Nações Unidos (ONU), Nikki Haley, ainda não ganhou nenhuma convenção estadual republicana. (COM AP, BROADCAST+ E GUSTAVO BOLDRINI)