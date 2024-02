Trump e Biden garantem vitória em primárias no Estado de Michigan

O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump e o atual presidente, Joe Biden, venceram nas primárias de Michigan, nesta terça-feira, 27, dando continuidade à campanha pelas eleições gerais de 2024.

Democratas e republicanos foram às urnas no Estado. Do lado republicano, o ex-presidente Trump lidera mais uma vez apuração sobre sua principal adversária, a ex-embaixadora da ONU Nikki Haley. Com 28% dos votos apurados, Trump tinha 67% deles e Haley, 28%.

Por outro lado, com 25% dos votos apurados, Biden alcançava 80%.

Movimentos árabes e muçulmanos se organizaram para votar na prévia democrata, sem no entanto declarar voto em Joe Biden. Eles consideram que o presidente americano tem adotado uma abordagem pró-Israel no conflito na Faixa de Gaza.

A votação em Michigan marca o início de uma das semanas mais importantes para a campanha de reeleição de Biden, enquanto ele tenta navegar em duas das questões políticas mais espinhosas do país: a guerra em Gaza e a imigração.

A disputa desta terça é o primeiro grande termômetro do dano político que Biden sofre da esquerda por apoiar Israel na sua guerra contra o grupo terrorista Hamas, que matou dezenas de milhares de palestinos em Gaza.

A ampla vantagem de Trump é clara na primária republicana de Michigan, mas sua equipe agora espera também observar os sinais nesse importante Estado que possam ajudar em uma revanche nas eleições gerais com Biden. Trump venceu no Estado em 2016, mas perdeu para Biden em 2020.

Numa recente pesquisa da Fox entre eleitores registrados no Estado, Trump recebeu 47% de apoio enquanto Biden apareceu com 45% num hipotético confronto presidencial este ano – um resultado que estaria dentro da margem de erro. (Com agências internacionais).